© foto di Angelo Palmas

Il Rimini potrebbe cambiare proprietà nelle prossime settimane con Alfredo Rota che potrebbe acquistare il pacchetto di maggioranza del club con l’acquisto del 51% delle azioni per 350mila euro. Una soluzione che non soddisfa però l’attuale patron Giorgio Grassi pronto a cedere o il 10% del club o l’intero pacchetto (costo in questo caso vicino a 1,5 milioni di euro). Qualora Rota dovesse diventare il nuovo proprietario del club biancorosso porterebbe con sé Giorgio Zamuner che andrebbe a ricoprire il ruolo di direttore sportivo.