Rimini, pronto il ricorso contro l'esito del Consiglio Federale: club si affida a Di Cintio

Rimini in Serie D, questo l'esito del Consiglio Federale. Ma il club romagnolo non ci sta, ed entro domani presenterò il ricorso.

Come ha preannunciato, alle colonne del Corriere di Romagna, l'avvocato del club Cesare Di Cintio, che invierà a Roma, per via telematica, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport: "Chiediamo un provvedimento cautelare oppure l’anticipazione dell’udienza. Chiediamo con il cautelare la sospensione dei provvedimenti del Consiglio Federale che hanno mandato in D il Rimini, compresa la sospensione dei playout. Comunque, sospensione o meno, il Rimini potrà partecipare all’assemblea della Lega Pro del 22 giugno, perché fino al 31 agosto è associato a questa Lega e non alla serie D. Non ci siamo sentiti con gli altri ricorrenti, non ci sono azioni in comune, anche perché ritengo la posizione del Rimini assolutamente particolare, è retrocessa con gli stessi punti del Fano e per un dettaglio numerico. Se la premessa è il merito sportivo, questo non può prescindere dal rientro in campo. La retrocessione è troppo penalizzante perché dovuta a una causa estranea alla società. Fifa e Uefa hanno proposto il ritorno in campo e la considerazione dei valori sportivi, nel momento in cui la Figc ha accolto l’appello di Fifa e Uefa il format dei playout doveva necessariamente coinvolgere anche l’ultima in classifica. Se invece viene penalizzata solo l’ultima in classifica, allora il merito sportivo viene irrimediabilmente compromesso".