Stefano Guberti traccia la via affinché la Robur Siena riparta dopo quanto accaduto sabato scorso, cioè la sconfitta casalinga contro l'Arzachena: "Abbiamo sbagliato: certe partite sono più difficili da preparare rispetto a quelle con un’Entella e anche l’approccio è diverso. Ma - spiega dalle colonne de La Nazione - non ci sono alibi, né le assenze, né l’arbitraggio, né nient’altro. Ora dobbiamo metterla subito da parte: è andata male, ma non siamo allo sfascio totale. Il campionato è ancora aperto e abbiamo la possibilità di raggiungere posizioni comunque prestigiose".

Vetta oramai irraggiungibile, il centrocampista si riferisce al secondo posto: "Tutto, ancora, è possibile. Questo è un campionato particolare, in cui puoi vincere o perdere con qualunque avversaria. Basti guardare quanti punti ha fatto il Cuneo che non ha quasi mai perso, alla Pro Vercelli che, recuperi finiti, ha praticamente le nostre stesse lunghezze e sembrava poter essere l’anti Entella o al Pisa che è partito in sordina e adesso è terzo. Noi dobbiamo mettercela tutta".