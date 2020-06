Robur Siena, Arrigoni: "A mille la voglia di giocare. Playoff? Non ci sarà una vera favorita"

Tommaso Arrigoni, centrocampista della Robur Siena, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in vista dei playoff promozione di Serie C che attendono il club toscano nelle prossime settimane: "Quant'è la voglia di tornare in campo? Da uno a cento facciamo mille! Vuol dire tornare alla normalità, tornando a fare il nostro lavoro. Avvertiamo una certa carica dopo tre mesi chiusi in casa. Ci potrebbero essere delle sorprese per la situazione che si è creata, talmente anomala da poter stravolgere perfino i valori assoluti. Bisogna vedere chi ha bisogno di più o meno tempo per adattarsi ai carichi di lavoro. Non c'è una vera favorita".