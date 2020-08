Robur Siena, baratro vicino sei anni dopo la rinascita. Come sono lontani i primi anni 2000

In casa Siena i fasti dei primi anni duemila sembrano lontani più dei 17 anni che sono passati dalla prima promozione in Serie A, stagione 2002-03, e dal successivo decennio che vide la squadra toscana giocare in massima serie per ben nove stagioni. Una squadra che ha entusiasmato, da cui sono transitati grandi giocatori (da Chiesa a Flo, da Taddei a Rosina, e poi Portanova, Destro, Zuniga giusto per citarne alcuni) e che ha visto sedersi sulla panchina allenatori del calibro di Gigi Simoni, Antonio Conte, Alberto Malesani e Marco Giampaolo.

Molto più vicino è invece il 2014 quando il Siena, al termine di un campionato di Serie B chiuso al nono posto, non si iscrisse alla stagione successiva fallendo e ripartendo dalla Serie D con il nome di Robur Siena.

Una prima stagione vincente col ritorno fra i professionisti e poi tanti campionato di Serie C chiusi sempre fra le prime dieci con una finale play off persa solo due stagioni fa (contro il Cosenza) a rappresentare il punto più alto della nuova società che ora non iscriverà la squadra alla prossima Serie C. Dopo sei anni si profila quindi un nuovo fallimento e una nuova ripartenza, vedremo se dalla Serie D o da categorie ancora più basse, per la squadra toscana.