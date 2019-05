Robur Siena, Belmonte annuncia l’addio al calcio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Robur Siena Nicola Belmonte ha annunciato oggi in conferenza stampa l’addio al calcio giocato a causa di un problema al ginocchio. “La società mi aveva dato tanta fiducia e mi aveva fatto sentire subito un giocatore importante, ero voglioso di poter ricambiare questa fiducia. - esordisce Belmonte come si legge sul sito del club toscano - Sono arrivato con tanto entusiasmo, ho iniziato giocando le prime due partite, stavo bene anche se non ero al 100%, il direttore mi aveva visto a Perugia in occasione di un’amichevole e nella partita di Coppa Italia. Dopo queste due partite ho avuto un trauma contusivo al ginocchio, a livello meniscale, e da quel momento è iniziato il mio calvario, con un problema cartilagineo. Per tutta la stagione ho provato a recuperare, anche con un intervento chirurgico, ma alla fine è maturata l’idea di lasciare. Non so se farò l’allenatore in futuro, ma di certo voglio restare nel mondo del calcio, magari iniziando proprio da qui. Ne stiamo parlando con la società”.