© foto di Alberto Sartor

Un colpo low cost per l'attacco. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com la Robur Siena potrebbe prelevare in prestito dall'Atalanta l'attaccante Giacomo Parigi, classe '96 reduce dalla retrocessione in D con la Paganese nonostante le 6 reti realizzate. Contatti avvenuti tra le parti, con il giocatore che verrà comunque girato dai bergamaschi in terza serie.