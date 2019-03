Fonte: TuttoC.com

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Ettore Gliozzi, match winner nell'1-0 della Robur Siena sul Gozzano, a fine gara, come riportato dal sito ufficiale bianconero, ha dichiarato: “Abbiamo interpretato bene la partita sin dall’inizio, oltre le occasioni avute abbiamo sempre giocato noi, abbiamo gestito bene il vantaggio. Sono contento perchè quello che proviamo sempre in allenamento riusciamo a portarlo in partita, sto bene con il gruppo, i compagni mi aiutano. Il gruppo è fondamentale per fare belle prestazioni. Cerco sempre di aiutare la squadra, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. C’è stata una maturazione di squadra rispetto al girone d’andata, soprattutto nell’approccio alle partite”.