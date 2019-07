La Robur Siena non ha mai mollato la pista che porta a Shady Oukhadda, centrocampista classe ‘97 del Torino, e sta stringendo i tempi per vestirlo con la maglia bianconera. Secondo quanto raccolto dai colleghi de La Gazzetta dello Sport i due club avrebbero trovato l’accordo totale per il trasferimento del marocchino in Toscana. A breve potrebbero arrivare firme e ufficialità.