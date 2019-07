Robur Siena, Vaira: "Puntiamo su Cesarini. Aramu? Fatte scelte diverse"

A margine della presentazione di mister Dal Canto, Davide Vaira, direttore sportivo della Robur Siena, come riportato sul sito ufficiale bianconero, ha fatto il punto sul mercato: "In attacco puntiamo ciecamente su Alessandro Cesarini, in serie C può spostare gli equilibri e ci sta che in settimana arrivi un altro attaccante forte, poi abbiamo chiuso con Ortolini che non ho mai fatto la C ma che ha fame e voglia, integrerà il reparto, poi abbiamo altre idee. In ritiro dovremmo andare con 4/5 del reparto offensivo. L’idea è quella di chiudere diverse operazioni in settimana per avere la rosa al completo al 70-80%, mettendo in mano al mister almeno 20-22 giocatori di movimento da valutare. Vogliamo prendere giocatori bravi, se sono giovani meglio, l’allenatore del Siena ha libertà di scelta al 100%, in serie C sono convinto che ci vogliano 7-8 giovani bravi. De Santis e Damian? Dipende da loro, hanno grandi qualità, il mister li valuterà in ritiro e poi decideremo insieme il da farsi. Aramu? Avevamo parlato con il suo agente e con Mattia, inizialmente le distanze erano notevoli a livello economico, poi ha cambiato agente e da lì non ci sono stati più contatti: a me non piace pregare i giocatori, non vado in chiesa a pregare, abbiamo fatto scelte diverso, gli auguro tutto il bene del mondo e che trovi la categoria che cerca. Il portiere? Ci stiamo orientando su un giovane, lo scorso anno mi ero fissato su Contini, quest’anno mi sono fissato su un portiere e spero di portarlo presto a Siena”.