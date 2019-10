Il presidente della Sambenedettese, Franco Fedeli, è felice per il positivo avvio di campionato dei rossoblu ed indica la strada per il prosieguo del torneo: "Devo essere sincero - riporta TuttoSamb.it - e dire che credo molto nella gara contro il Cesena, andare lì e fare risultato significherebbe lanciare un messaggio importante al campionato e alle nostre avversarie per i piani alti della classifica. Questa Samb non deve temere nessuno, perché ha dimostrato di potersela giocare con tutte finora. Bisogna proseguire la nostra striscia di risultati positivi, sappiamo che ci sono partite difficili e quella di Cesena è una di queste. Io sarò allo stadio, spero di passare una bella domenica insieme ai tanti tifosi che partiranno da San Benedetto”.