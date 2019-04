Sambenedettese, Magi sicuro: "Domani vogliamo il risultato"

Fonte: TuttoC.com

Una discreta prestazione non è bastata alla Sambenedettese per uscire indenne da Bolzano. Così quel risultato che non è partorito al "Druso" va conquistato di fronte al pubblico amico, con i marchigiani che ricevono un AlbinoLeffe in cronico bisogno di punti per chiudere il discorso salvezza. Una posta in palio che va fatta propria soprattutto recuperando pedine fondamentali ultimamente un po' appannate. E pensando al blasone della maglia che si indossa: un valore molto sentito dalle parti del "Riviera delle Palme", un valore che Giuseppe Magi non ha paura a mettere sul piatto.

"Non ci saranno grandi variazioni in tema di giocatori disponibili" spiega il tecnico nelle parole riportate dai canali ufficiali rossoblu. "Non avremo Celjak per squalifica, ma Calderini, giocatore per noi importante, c'è. Elio molte volte si è caricato di responsabilità ulteriori, ci sta poi attraversare un momento più difficile. Per questo abbiamo preferito fermarlo (a Bolzano non l'esterno umbro non figurava tra i convocati, ndr) per averlo al meglio in questa fase finale. Ora si è allenato bene ed è normale convocarlo, al di là della casella libera liberata da Celjak. A volte è meglio perdersi per poi ritrovarsi. Come rimpiazzare il croato? La notte dipanerà -lo spero- i miei dubbi. Spostare Fissore o adattare Gelonese sono ipotesi entrambe plausibili, ipotesi che presentano pro e contro da valutare bene. Dovrò essere bravo a scegliere la soluzione più efficace. Cecchini è ancora fermo ai box ma dobbiamo recuperare anche lui, come tutti. Domani vorrei vedere quell'entusiasmo che noto durante gli allenamenti settimanali, è un gruppo che sa lavorare bene. Poi è ovvio: ci sono delle difficoltà che dobbiamo nascondere, ci sono gli avversari, ci sono partite da vivere da protagonisti. Domani dobbiamo provarci, a costo di concedere qualcosa: è l'occasione di far vedere quanto teniamo a questi colori e a questa storia".