Terza vittoria casalinga per la Sambenedettese che porta a casa tre punti importanti contro il Gubbio di Torrente. Questo il commento ai microfoni di Rai Sport del tecnico Paolo Montero. "La squadra - si legge sulle pagine di tuttoc.com - ha fatto un bel calcio, sono queste le partite che bisogna chiudere prima. In una categoria come la Serie C si può complicare in ogni momento, ogni opportunità bisogna concretizzarla. Volpicelli sta facendo molto bene anche come esterno, per fortuna abbiamo calciatori che possono fare tanti ruoli. Io come allenatore nuovo sono molto felice del rapporto con i calciatori".