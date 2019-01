Fonte: tuttoc.com

© foto di Andrea Rosito

Pari per 1-1 tra Viterbese e Reggina nel recupero della terza giornata del Girone C di Serie C. Padroni di casa in gol grazie al diagonale di Vandeputte al 33', ma a pareggiare i conti per gli ospiti ci ha pensato all'81' Viola, ben appostato in area dopo una respinta di Forte. I laziali allungano così a 7 la loro striscia di risultati utili di fila e si portano a quota 16, facendo un ulteriore passetto in avanti rispetto alla zona calda della classifica. Anche la squadra calabrese prosegue il suo momento positivo, che dura da 5 giornate (è il secondo pari di fila) salendo a 28 punti, a una lunghezza dalla coppia Monopoli-Vibonese.