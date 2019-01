Serie C, 2^ giornata di ritorno: cambia l'orario di 7 gare

© foto di Andrea Rosito

Attraverso una nota la Lega Pro ha comunicato alcune variazioni di orario per le gare della seconda giornata di ritorno di Serie C in programma fra il 19 e il 20 gennaio:

GARA GOZZANO – CUNEO DEL 19 GENNAIO 2019 (Gir. “A”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Cuneo, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 19 GENNAIO 2019, Stadio “Silvio Piola”, Vercelli, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 20.30.

GARA SAMBENEDETTESE - TERAMO DEL 19 GENNAIO 2019 (Gir. “B”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Sambenedettese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 19 GENNAIO 2019, Stadio “Riviera delle Palme”, San Benedetto del Tronto, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore 20.30.

GARA TERNANA – A.J. FANO DEL 19 GENNAIO 2019 (Gir. “B”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Ternana, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 19 GENNAIO 2019, Stadio “Libero Liberati”, Terni, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 20.30.

GARA CASERTANA - RIETI DEL 20 GENNAIO 2019 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Casertana, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 20 GENNAIO 2019, Stadio “Alberto Pinto”, Caserta, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore 20.30.

GARA CATANZARO - RENDE DEL 20 GENNAIO 2019 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Catanzaro, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 20 GENNAIO 2019, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 20.30.

GARA MONOPOLI - POTENZA DEL 20 GENNAIO 2019 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Potenza, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 20 GENNAIO 2019, Stadio “Vito Simone Veneziani”, Monopoli, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 20.30.

GARA VITERBESE CASTRENSE - JUVE STABIA DEL 20 GENNAIO 2019 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Juve Stabia, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 20 GENNAIO 2019, Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbo, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 20.30.