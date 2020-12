Serie C, De Marino, Curto e Pecorino. Tre giovani che incantano e conquistano i club di Serie A

In Serie C si stanno mettendo in luce tre giovani che presto potrebbero finire nel mirino della Serie A. Si tratta, come scrivono i colleghi di Tuttoc.com del difensore centrale classe 2000 Davide De Marino della Pro Vercelli, di un altro difensore come Marco Curto, classe '99 del Sudtirol, e di Emanuele Pecorino, attaccante classe 2001 ora al Catania.

Sul primo c'è il concreto interesse di Juventus e Napoli, con i primi che lo girerebbero alla squadra U23 e i secondi al Bari, ma anche di Sampdoria e Crotone. I calabresi sono sulle tracce anche di Curto pronti a sfidare il Cagliari, anch'esso interessato al giocatore cresciuto nelle giovanili di Empoli e Milan. Per il terzo le pretendenti sono ancora di più con Atalanta, Bologna e Fiorentina in prima linea e le due romane – Lazio e Roma – che monitorano la situazione dell'ex milanista.