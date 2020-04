Serie C, Ghirelli: "C'è un comitato di pietra in Italia, ed è quel maledetto virus"

Francesco Ghirelli, presidente della terza serie italiana, dice la sua sulle ipotesi di ripresa del campionato di Lega Pro nel corso di una intervista concessa a RegginaTv: "Il primo pensiero va alla salute, abbiamo fermato il campionato nelle regioni a rischio il 31 febbraio. C'è una catena di comando, ma c'è un comitato di pietra che è quel maledetto virus che sta girando. Il secondo problema su cui sono impegnato è rimettere in navigazione la nave della Lega Pro, i presidenti che sono proprietari dei nostri club hanno le proprie aziende in crisi e non ci rimettiamo in navigazione rischiamo di perdere tantissime società di Lega Pro. Mi auguro si possa riprendere, ma è complicato".