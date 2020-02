vedi letture

Serie C, Girone A: Novara ko, vincono Alessandria e Pergolettese. Pari Siena

Nelle gare delle 17.30 del Girone A di Serie C è arrivata la sconfitta del Novara, battuto 1-0 in casa dell'Albinoleffe. Vincono 2-2 invece l'Alessandria che ha battuto il Lecco e la Pergolettese che ha battuto la Pro Vercelli. Non è andato oltre l'1-1 invece il Siena in casa della Pistoiese mentre ha trionfato 2-0 la Giana Erminio in casa del Pontedera.

SERIE C - GIRONE A

Como-Olbia 0-1

Monza-Juventus U23 1-2

Pro Patria-Arezzo 0-1

Albinoleffe-Novara 1-0

Alessandria-Lecco 2-1

Pergolettese-Pro Vercelli 2-1

Pistoiese-Siena 1-1

Pontendera-Giana Erminio 0-2