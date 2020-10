Serie C, Girone B: successi per Fermana, Padova e Perugia, pari tra Matelica e Arezzo

Alle ore 17:30 si sono disputate quattro gare valide per la settima giornata di Serie C Girone B. La Fermana si è imposta sul campo dell’Imolese grazie a una rete di Boareng, mentre si è conclusa sul 2-2 la sfida tra Matelica e Arezzo: in gol Volpicelli e Rossetti per i padroni di casa, Bortoletti e Cutolo per gli ospiti. Affermazione per 2-0 del Padova sul Sudtirol, decisiva la doppietta di Nicastro. Infine 2-1 del Perugia contro la Vis Pesaro: in gol Murano, poi pareggio ospite firmato da Stramaccioni e infine definitivo 2-1 siglato da Dragomir.