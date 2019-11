© foto di Andrea Rosito

Cinque le partite giocate oggi pomeriggio nel Girone C di Serie C. Scoppiettante 2-2 tra Cavese e Catanzaro, mentre il Monopoli ha battuto 1-0 la Viterbese. 3-1 del Picerno in casa contro il Teramo, mentre la Reggina ha piegato 2-0 in casa la Casertana. Infine 1-1 tra Virtus Francavilla e Rende.

GIRONE C

Cavese-Catanzaro 2-2

42' Nicastro (Cat), 51' Russotto (Cav), 70' Germinale (Cav), 93' Fischnaller (Cat)

Monopoli-Viterbese 1-0

12' Fella

Picerno-Teramo 3-1

41' Esposito su rigore (P), 50' Esposito (P), 76' Magnaghi (T), 82' Santaniello (P)

Reggina-Casertana 2-0

41' Corazza, 49' Reginaldo

Virtus Francavilla-Rende 1-1

25' Collocolo (R), 64' Vazquez (VF)