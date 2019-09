Serie C, giudice sportivo: 2 giornate a Silvestri (Potenza). Un turno per 6

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 2 e 3 Settembre 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DAL 31 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.000,00 CATANIA perché propri sostenitori durante la gara intonavano un coro inneggiante alla liberazione di Antonio Speziale.

€ 1.000,00 REGGINA perché propri sostenitori durante la gara introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500.00

RICCI RENZO (VIRTUS FRANCAVILLA) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso, panchina aggiuntiva,r.A.A).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TROCINI BRUNO (VIRTUS FRANCAVILLA) per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso, r.A.A.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SILVESTRI LUIGI (POTENZA) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRABOTTA GIANLUCA (JUVENTUS U23) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SPIZZICHINO GIORGIO (PRO PATRIA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ALFAGEME LUIS MARIA (AVELLINO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

EMILIANO SAMUELE (GOZZANO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

PITZALIS MATTIA (OLBIA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

FABBRI ALESSANDRO (SUDTIROL) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.