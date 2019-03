© foto di Giuseppe Scialla

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha fermato ben quattro calciatori per due turni. Si tratta di Antonio Zito della Casertana, Davis Curiale del Catania, Enrico Zampa del Monopoli e Matteo Boccaccini del Ravenna. Fermati invece per un solo turno: Mihai Gusu (Albinoleffe), Dario Giacomarro (Bisceglie), Francesco Favasulli e Giorgio Tumbarello (Cavese), Andrea Montesano e Luca Palesi (Giana Erminio), Simone Guerra (LR Vicenza Virtus), Ciro De Franco (Monopoli), Nicholas Pennington (Olbia), Alberto Picchi (Pistoiese), Filippo Serena (Pontedera), Antonio Aquilanti (Sicula Leonzio), Andrea Petrucci (Vis Pesaro) e Stefano Pino (V. Francavilla)