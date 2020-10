Serie C, giudice sportivo: annullate le gare del Trapani. Ecco la nuova classifica del Girone C

Una disastrata situazione societaria che ha portato all'esclusione del Trapani dal campionato di Serie C, dopo che il club non aveva i requisiti necessari per poter disputare quelle che sono state le prime due giornate del torneo 2020-21.

Il giudice sportivo, come era previsto, ha quest'oggi optato per l'annullamento delle due gare che i granata avrebbero dovuto giocare, e che in un primo momento erano state date vinte a tavolino ai due avversari di giornata (Casertana e Catanzaro):

"Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino,

in riferimento e ad integrazione della delibera pubblicata con C.U. n. 21 DIV del 5 ottobre 2020, delibera ulteriormente, a norma dell’art 53 comma 3 delle NOIF, che le gare Trapani – Casertana del 27/09/2020 e Catanzaro -Trapani del 4/10/2020 non disputate per mancata presentazione della società Trapani, non abbiano valore per la classifica del Campionato in corso e pertanto, la stessa, viene aggiornata senza tenere conto dei risultati delle predette gare".

Di seguito la nuova classifica del Girone C:

Teramo 4

Bari 4

Ternana 4

Juve Stabia 3

Monopoli 3

Potenza 3*

Avellino 3*

Turris 3*

Vibonese 3

Viterbese 1

Paganese 1

Casertana 0*

Catania 0***

Bisceglie 0**

Foggia 0**

Catanzaro 0

Cavese 0*

Virtus Francavilla 0

Palermo 0*

* una gara in meno

** due gare in meno

*** quattro punti di penalizzazione