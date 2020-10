tmw Serie C, caso Trapani: annullati i due 3-0 a tavolino. Girone C a 19 squadre

Ufficializzata l'estromissione del Trapani dal girone C della Lega Pro mancava da definire quale sarebbe stato il destino del medesimo raggruppamento per quanto riguarda i risultati. Annullare i due 3-0 a tavolino inflitti ai siciliani per mancata disputa dei match contro Casertana e Catanzaro oppure dare il medesimo successo a tavolino a tutte le squadre per l'intero girone d'andata? Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW è stata scelta la prima ipotesi con l'annullamento delle due vittorie a tavolino con il raggruppamento C che continuerà il proprio cammino a 19 squadre, con una che riposerà a turno per ogni giornata di campionato.