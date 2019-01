Serie C, Giudice Sportivo: cinque turni di squalifica per Rossini

© foto di Insidefoto

Ultime sulla Serie C. Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 28 Gennaio 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26 E 27 GENNAIO 2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ROSSINI JONATHAN (ALBISSOLA) perché negli ultimi minuti di gara in reazione ad un comportamento ostruzionistico dell'allenatore della squadra avversaria colpiva lo stesso prima con una violenta testata sul volto e poi con un pugno all'altezza dello zigomo. Nella successiva colluttazione con tesserati della squadra avversaria indirizzava verso uno di questi uno sputo che lo raggiungeva sulla coscia (r.A.A.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIANDONATO MANUEL (FERMANA) per atto di violenza verso un avversario con gioco in svolgimento in altra parte del campo (r.A.A.).

BERUATTO PIETRO (JUVENTUS U23) per aver volontariamente colpito alla schiena con una pallonata un avversario rimasto a terra, il tutto a gioco fermo.

BUZZEGOLI DANIELE (NOVARA) perché a gioco fermo si alzava dalla panchina e colpiva volontariamente con uno schiaffo alla nuca un calciatore della squadra avversaria (r.A.A.,calc.sost.).

BOMBAGI FRANCESCO (PORDENONE) perché nel tentativo di conquistare il pallone colpiva con un calcio alla testa un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue, ma non impedendogli di proseguire la gara dopo le cure mediche.

MICELI MIRKO (SAMBENEDETTESE) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ZIGROSSI VALERIO (BISCEGLIE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

ROCCHI GABRIELE (GIANA E.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

RUSSO FRANCESCO (SICULA LEONZIO) per condotta scorretta verso un avversario e per simulazione di fallo.

CATANIA EMANUELE (SIRACUSA) per proteste verso l'arbitro e per condotta non regolamentare.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RIGGIO CRISTIAN (CATANZARO) 164/410 perché al termine della gara colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore della squadra avversaria (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZITO ANTONIO (CASERTANA) perché al termine della gara colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore della squadra avversaria, in reazione (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SANTINI CLAUDIO (ALESSANDRIA)

LULLI LUCA (A.J. FANO)

CASINI RICCARDO (ARZACHENA)

KARKALIS FRANCESCO (CARRARESE)

GISSI KEVIN (CUNEO)

BERARDOCCO LUCA (SUDTIROL)

IOVINE ALESSIO (GIANA E.)

PERICO SIMONE (GIANA E.)

DEL PRETE LORENZO (JUVENTUS U23)

MORELLI GABRIELE (JUVENTUS U23)

MERCADANTE MARIO (MONOPOLI)

CINAGLIA DAVIDE (NOVARA)

GUCHER ROBERT (PISA)

MARIN MARIUS MIHAI (PISA)

BELLEMO ALESSANDRO (PRO VERCELLI)

PELLIZZARI STEFANO (RAVENNA)

PISCOPO RENO MAURO (RENATE)

RAPISARDA FRANCESCO (SAMBENEDETTESE)

PALERMO SIMONE (VITERBESE CASTRENSE)