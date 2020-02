vedi letture

Serie C, Giudice Sportivo: stangati Alfageme e Pozzebon. 2 turni di stop al tecnico Campilongo

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha fermato per due turni il tecnico della Cavese Salvatore Campilongo perché “al termine della gara afferrava per il collo un tesserato della squadra avversaria”.

Per quanto riguarda i calciatori mano pesante con l’Avellino che perde per tre giornate Luis Alfageme “perché entrava sul terreno di gioco protestando vivacemente e rivolgendo frasi minacciose verso un dirigente della squadra avversaria; successivamente proferiva frasi offensive e irriguardose nei confronti di un addetto federale”, e per due Demiro Pozzebon per “comportamento provocatorio e osceno nei confronti di sostenitori della squadra avversaria”.

Una giornata di stop per Luca Pizzul (Renate), Mattia Gennari (Vis Pesaro), Mamadou Tounkara e Andrea De Falco(Viterbese), Gabriele della Bernardina (Olbia), Matteo Perri (Paganese), Leonardo Nunzella (V. Francavilla), Davide Mondonico (Albinoleffe), Giacomo Risaliti e Paolo Ropolo (Pontedera), Francesco Fedato (Gozzano), JuanGomez Taleb (Gubbio), Francesco Valiani (Pistoiese), Nicolò Bianchi (Reggina), Giuseppe Maimone (Sicula Leonzio) e Simone Bentivoglio (Virtus Verona).