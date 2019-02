Serie C, gruppo A. I risultati di oggi: il giorno della vergogna a Cuneo

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

In campo oggi il gruppo A di Serie C con tante partite, una delle quali rimarrà probabilmente indimenticabile, e purtroppo non con accezione positiva. Nel pomeriggio infatti, a Cuneo, si è scritta una delle pagine più nere del calcio italiano, con i padroni di casa che si sono visti costretti ad affrontare una squadra di soli sette elementi, tutti nati tra il 2000 e il 2002, dopo le vicissitudini societarie del Pro Piacenza. Momenti di vergogna, che cancellano poi anche quanto è successo davvero sul campo. Con Pro Vercelli e Piacenza che vincono entrambe, e continuano appaiate in vetta anche se i piemontesi hanno due gare in meno. Altra stortura di questa stagione maledetta, con l'Entella che paga dalle sei alle quattro partite a tutti, e che virtualmente sarebbe prima. Ecco i risultati di oggi:

Albissola - Arezzo 1-2

Alessandria - Arzachena 0-1

Cuneo - Pro Piacenza 20-0

Novara - Pistoiese 1-1

Olbia - Carrarese 3-1

Pisa - Gozzano 2-0

Pontedera - Pro Vercelli 0-2

Siena - Juventus U23 3-2

Lucchese - Virtus Entella 1-1

Piacenza - Pro Patria 1-0