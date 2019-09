© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Nel gruppo B di Serie C quest'oggi, alle ore 17.30, si giocavano cinque partite. Il Padova viene fermato sul pareggio a reti bianche dal Carpi, e fallisce così la possibilità di involarsi in vetta al campionato in solitario. Si risolleva il Cesena, che infila la seconda vittoria di fila ai danni della Triestina. Bene il Vicenza in casa con il Rimini, vincono anche FeralpiSalò e Ravenna, rispettivamente con Virtus Verona e Vis Pesaro.

Cesena – Triestina 3-2

FeralpiSalò – Virtus Verona 2-1

Vicenza – Rimini 2-0

Padova – Carpi 0-0

Ravenna – Vis Pesaro 2-1