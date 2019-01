La 22^ giornata del Girone B di Serie C si è aperta con quattro gare alle 18:30.

Marco Martini esordisce sulla panchina del Rimini con uno 0-0 casalingo contro il Vicenza Virtus. Il Pordenone espugna per 1-2 il Gavagnin-Nocini piegando la Virtus Verona grazie alle reti di Magnaghi in apertura e Berrettoni in chiusura. In mezzo il momentaneo pareggio di calcio di rigore di Danti. Vittoria esterna anche per il Gubbio a Bergamo contro l'Albinoleffe, anche in questo caso per 1-2. I rossoblu sbloccano il risultato con De Silvestro nel primo tempo e raddoppiano con Chinellato nella ripresa, a nulla vale la rete di Gavazzi in pieno recupero. Pareggio per 1-1 tra Giana Erminio e Fermana: a Maurizi per gli ospiti nella prima frazione risponde a pochi minuti dal termine Jefferson, al primo gol con la nuova maglia.

