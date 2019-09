© foto di Federico Gaetano

Arrivano risultati di peso dalle cinque partite del gruppo C di Serie C. Sì, perché il terzo raggruppamento ha una nuova capolista, ed è la Ternana che ha vinto in casa della Sicula Leonzio, approfittando poi del brusco stop del Catania, al quale il Monopoli ha rifilato un poker, e del pareggio del Potenza in casa del Rieti. Non solo, perché un altro risultato a sorpresa (almeno per la classifica) è senz'altro il ko del Catanzaro con la Viterbese. Pari poi tra Picerno e Casertana. Di seguito i risultati delle partite giocate alle 15.

Monopoli – Catania 4-2

Picerno – Casertana 1-1

Rieti – Potenza 1-1

Sicula Leonzio – Ternana 1-2

Viterbese – Catanzaro 2-1