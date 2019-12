© foto di Andrea Rosito

Tre le partite in programma oggi alle ore 17.30 nel calendario del gruppo C di Serie C. Lo spettacolo migliore è senz'altro quello cui si è assistito al Sicula Trasporti Stadium, in cui la Vibonese ha sommerso sotto sette reti la Sicula Leonzio. L'Avellino inanella la seconda vittoria consecutiva imponendosi a Viterbo, mentre la Casertana rallenta e viene battuta in casa dalla Paganese. Alle 20 in campo Potenza e Picerno.

Casertana - Paganese 1-3

Sicula Leonzio - Vibonese 2-7

Viterbese - Avellino 0-1