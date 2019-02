Serie C, gruppo C. Le gare di oggi: Juve Stabia frena, Catania rosicchia

© foto di Federico Gaetano

Sette le partite in programma quest'oggi nella domenica del gruppo C di Serie C. Nella quale si registra un'inusuale, almeno secondo quanto mostrato fino ad oggi, della Juve Stabia, fermata sulle reti bianche in casa del Monopoli, con la squadra campana che conferma comunque la sua forza difensiva. Ne approfitta per rosicchiare un po' di terreno il Catania, adesso a 50 punti e a -8 dal vertice, al terzo posto. Cade la Reggina, battuta in casa della Virtus Francavilla. Ecco tutti i risultati di oggi:

Catania - Paganese 2-1

Cavese - Viterbese 1-1

Sicula Leonzio - Vibonese 2-0

Bisceglie - Rende 2-1

Monopoli - Juve Stabia 0-0

Potenza - Siracusa 2-0

Virtus Francavilla - Reggina 1-0