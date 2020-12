Serie C, i finali gare delle 12:30: tornano a vincere Olbia e Samb. Scivolone del Sudtirol

vedi letture

Si giocherà quest'oggi la 17^ giornata del campionato di C, che chiuderà il 2020 in attesa che il nuovo anno si apra poi con l'ultima gara del girone di andata.

Nel Girone A, l'Olbia trova la terza vittoria stagionale, battendo il Lecco.

Nel Girone B non giova il cambio in panchina all'Imolese, che perde in casa contro il Cesena, ma pesa di più la sconfitta del Sudtirol che cade contro la Triestina e rischia di perdere la vetta della classifica in attesa che si giochi Padova-Modena. Dopo un periodo di crisi, torna alla vittoria la Sambenedettese, che batte la VirtusVecompe Verona, mentre in extremis l'Arezzo riesce a evitare l'ennesimo ko: contro il Legnago è 1-1.

Di seguito il programma della 17^ giornata di Serie C:

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Olbia-Lecco 1-0 (11' Emerson)

ORE 15:00

Albinoleffe-Piacenza

Como-Livorno

Juventus U23-Renate

Pergolettese-Alessandria

Pistoiese-Novara

Pro Patria-Giana Erminio

Pro Sesto-Grosseto

Pro Vercelli-Pontedera

ORE 17:30

Lucchese-Carrarese

GIRONE B

Carpi-Feralpisalò rinviata per Covid-19

GIA' GIOCATE

Arezzo-Legnago 1-1 (35' Luppi, 88' [rig.] Cutolo)

Imolese-Cesena 1-2 (12' Ardizzone, 14' Polidori, 69' Russini)

Sambenedettese-Virtusvecomp Verona 1-0 (91' Angiulli)

Sudtirol-Triestina 1-2 (26' Fischnaller, 47' [rig.] Granoche, 86' Mensah)

ORE 15:00

Mantova-Gubbio

ORE 17:30

Fano-Matelica

Fermana-Vis Pesaro

Padova-Modena

Perugia-Ravenna

GIRONE C

Juve Stabia-Casertana rinviata per Covid-19

ORE 15:00

Avellino-Vibonese

Bisceglie-Teramo

Catania-Catanzaro

Palermo-Bari

Viterbese-Virtus Francavilla

ORE 17:30

Monopoli-Potenza

Paganese-Foggia

ORE 20:30

Turris-Cavese

RIPOSA: Ternana