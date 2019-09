© foto di Andrea Rosito

Oggi pomeriggio alle 17:30 si sono giocate diverse gare valide per la settima giornata di Serie C. Nel Girone A l’Arezzo batte per 3-1 la Pro Patria, mentre ol Pontedera si impone sempre per 3-1 sul campo della Giana Erminio. Il Novara batte per 1-0 l’Albinoleffe, mentre l’Alessandria si impone per 2-0 a Lecco. 0-0, infine, tra Renate e Carrarese.

Nel Girone B il Cesena batte l’Imolese, mentre il Modena supera per 4-2 il Rimini. Il Vicenza si impone per 2-1 sul campo della Virtus Verona, mentre Arzignano e Reggiana pareggiano 0-0. Infine nel girone C il Monopoli supera 2-0 il Teramo, mentre il Potenza si impone a Rende. La Paganese vince 2-1 a Rieti mentre tra Viterbese e Vibonese finisce 2-2.