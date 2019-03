Serie C, i risultati delle gare delle 14:30: tanti i pareggi

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Otto le gare che hanno aperto questa domenica di Serie C.

Nel Girone B sia Fermana-Vis Pesaro che Gubbio-Renate si chiudono sullo 0-0. Scoppiettante 2-2 invece tra Sudtirol e Vicenza Virtus: ospiti in doppio vantaggio con Mantovani e Guerra, ma gli altoatesini, nello spazio di due minuti, riequilibrano il punteggio con Romero e Lunetta.

Nel Girone C la Reggina torna al successo stendendo 3-0 il Catania grazie alla doppietta di Strambelli e al gol di Bellomo. Bene anche il Catanzaro, 3-0 sulla Sicula Leonzio, con Signorini, D'Ursi e Fischnaller. Tutto nel primo tempo tra Paganese e Casertana, che pareggiano per 2-2: ospiti due volte avanti con Romano e Castaldo, due volte raggiunti prima da Cesaretti e poi da Parigi. Stesso risultato, 2-2, tra Viterbese e Vibonese, ma qui tutto nella ripresa: padroni di casa avanti con Polidori, pareggio di Scaccabarozzi, nuovo vantaggio con Bismark e sigillo finale di Obodo su rigore. Altro pari pieno di emozioni tra Rende e Cavese, 3-3 il finale. Biancorossi per avanti di bene tre reti, realizzate da Awua e Negro (doppietta), poi però la rimonta dei campani con la doppietta di Fella e Bacchetti.