Serie C, i risultati delle gare delle 15:00: Pari per Piacenza e Paganese, Sudtirol a valanga

Si sono concluse le prime tre gare del turno infrasettimanale di Serie C. Nel Girone A il Piacenza conquista in extremis un punto contro l'Olbia: sardi in vantaggio al 39° con Altare e raggiunti in fondo da Corradi. In quello B invece il Sudtirol vince in maniera larga sul Carpi: 3-0 coi gol di Tait e Rover nel primo tempo e Magnani nella ripresa. 0-0 infine nell'anticipo del Girone C fra Paganese e Virtus Francavilla.

Girone A

Piacenza-Olbia 1-1 (89° Corradi; 39° Altare)

Albinoleffe-Renate 17:30

Alessandria-Grosseto 18:30

Livorno-Novara 18:30

Pontedera-Lecco 20:30

Carrarese-Pistoiese 20:45

Pro Sesto-Giana Erminio 20:45

Pro Vercelli-Juventus U23 20:45

Girone B

Sudtirol-Carpi 3-0 (8° Tait, 31° Rover, 85° Magnaghi)

Mantova-Matelica 18:00

Arezzo-Padova 18:30

Legnago-Perugia 18:30

Vis Pesaro-Triestina 18:30

Modena-Feralpisalò 20:30

Cesena-AJ Fano 20:45

Fermana-Gubbio 20:45

Imolese-Sambenedettese 20:45

Ravenna-Virtus Verona 20:45

Girone C

Paganese-Virtus Francavilla 0-0

Casertana-Catanzaro 17:30

Palermo-Turris 18:30

Potenza-Teramo 18:30

Viterbese-Bisceglie 20:30

Catania-Ternana 20:45

Monopoli-Bari 20:45