Serie C, i risultati delle gare delle 18:30: vincono Bari, Catania e Catanzaro nel Girone C

vedi letture

Nelle gare delle 18:30 della terza giornata di Serie C vincono le big del Sud - Bari, Catania e Catanzaro – non senza soffrire. I pugliesi infatti vanno due volte in vantaggio in casa della Cavese e vengono entrambe le volte raggiunti dai padroni di casa, a decidere la gara è il gol di Celiento, doppietta per lui, allo scadere; i siciliani invece si impongono per 1-0 contro la Juve Stabia in uno dei big match di giornata: decide Tonucci dopo 24 minuti. Infine i calabresi, grazie alla rete di Verna, conquistato tre punti contro la Paganese. Nella quarta gara del Girone C vittoria per la Turris sulla Viterbese (2-1).

Nel Girone B vittoria di misura per la Feralpisalò contro l’Imolese, con reti di Morosini e Petrucci (Moracchioli per gli ospiti), mentre finisce a reti inviolate Carpi-Fano. Nel Girone A la Pro Patria sbanca il campo dell’Olbia per 1-0, mentre finisce in parità (1-1) la sfida fra Pistoiese e Pergolettese.

Questi i risultati delle gare pomeridiane:

Girone A

Lucchese-Grosseto 0-2

Olbia-Pro Patria 0-1

Pistoiese-Pergolettese 1-1

Piacenza-Livorno

Albinoleffe-Pro Sesto

Carrarese-Pontedera

Lecco-Alessandria

Novara-Giana Erminio

Renate-Pro Vercelli

Girone B

Matelica-Suditirol 1-1

Triestina-Modena 1-0

Carpi-Fano 0-0

Feralpisalò-Imolese 2-1

Padova-Mantova

Sambenedettese-Fermana

Virtus Verona-Legnago

Girone C

Ternana-Palermo 0-0

Virtus Francavilla-Vibonese 2-2

Catania-Juve Stabia 1-0

Catanzaro-Paganese 1-0

Cavese-Bari 2-3

Turris-Viterbese 2-1

Potenza-Casertana