Serie C, il Catania ritrova la vittoria. E aggancia Vibonese e Palermo in classifica

vedi letture

Il Catania dopo quattro gare ritrova la vittoria. Gli etnei battono infatti di misura la Vbonese nel recupero dell’ottava giornata grazie alle reti di Welbeck nel primo tempo e Pecorino nella ripresa, di Plescia nel finale la rete della bandiera calabrese. Una vittoria che permette agli etnei di salire a quota 12 in classifica agganciando i rossoblù e il Palermo.

GIRONE C

Palermo-Potenza 1-0 (86' Luperini)

Teramo-Foggia 2-0 (48’ Cappa, 84’ Pinzauti)

Catania-Vibonese 2-1 (21’ Welbeck, 62’ Pecorino; 88’ Plescia)

Questa la nuova classifica del girone:

Ternana 27

Teramo 23*

Bari 20*

Turris 16*

Catanzaro 16*

Avellino 15***

Juve Stabia 14

Foggia 13*

Vibonese 12***

Catania 12**

Palermo 12**

Paganese 10

Monopoli 9***

Virtus Francavilla 9

Potenza 9

Bisceglie 7*****

Viterbese 7**

Casertana 6***

Cavese 5*

* una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno

**** quattro partite in meno

***** cinque partite in meno