Serie C, il Como espugna il Moccagatta: 2-1 alla Juventus U23

In uno dei recuperi di Serie C in scena questa sera il Como batte in trasferta la Juventus U23. Lariani in vantaggio al 28° con Arrigoni e capaci di raddoppiare al 56° con Gatto. Di Marques al 77° la rete bianconera che riapre la partita. Con questo successo il Como sale al secondo posto con 13 punti, mentre la Juve resta a quota 10.