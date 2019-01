Serie C, il Giudice Sportivo: 3 squalificati per due giornate. 21 per una

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha squalificato per due giornate Shaka Mawuli Eklu del Catanzaro, Jeremy Arnaud Petris del Gozzano e Walter Cozza della Sicula Leonzio. Fermati invece per una giornata Christian Arboleda e Lorenzo Trillo (Arzachena), Francesco Favasuli (Cavese), Luca Oneto (Sudtirol), Fabrizio Brignani (Pisa), Roberto Sabato (Rende), Kouassi N’Ze (Virtus Verona), Andrea Petrucci e Lorenzo Paoli (Vis Pesaro), Antonio Magli (Fano), Mattia Maita (Catanzaro), Andrea Montesano (Giana Erminio), Alessio Benedetti e Nicola Malaccari (Gubbio), Enrico Zampa (Monooli), Antonio Pergreffi (Piacenza), Christian Mora (Pro Patria), Carlo Ilari (Sambenedettese), Manuel Daffara (Siracusa), Anthony Taugourdeau (Trapani) e Alessandro Lambrughi (Triestina).