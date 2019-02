Serie C, il Giudice Sportivo: cinque giocatori fermati per 2 turni

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A seguito delle gare disputate nel turno infrasettimanale e valide per la settima giornata di ritorno di Serie C e in base alle risultanze degli atti ufficiali il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate Andrea Gulli (Albissola), Samuele Parlati (Bisceglie), Mbala Nzola (Trapani), Errico Altobello e Nicolas Bubas (Vibonese). Una giornata di stop invece per Vasileios Zogkos (Alessandria), Juan Alberto Mauri (Lucchese), Federico Gerardi (Monopoli), Gianluca Carpani (Rieti), Simone Pinna (Olbia), Federico Vettori (Pontedera) e Simone Sini (Viterbese).