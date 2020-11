Serie C, il Giudice Sportivo: stangato il tecnico del Catania Raffaele. 4 giornate di stop

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dei recuperi giocati ieri, ha squalificato per quattro giornate il tecnico del Catania Giuseppe Raffaele “perché, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco sottraendo la disponibilità del pallone a un calciatore della squadra avversaria, costringendo l'arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione”.

Per quanto riguarda invece i calciatori sono stati fermati per un turno: Gianluca Nicco e Alex Redolfi (Vibonese), Luca Bertoni (Pro Patria) e Gaetano Vitale (Foggia).