© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Giudice Sportivo di Serie C dopo i recuperi della 5^ giornata dei Gironi A e C e della 15^ giornata del Girone A in base alle risultanze arbitrali ha deliberato la squalifica per una gara di Cazim Suljic del Cuneo e Leonardo Terigi della Pistoiese. Per quanto riguarda le società invece il Cuneo è stato sanzionato con 3500 euro di multa “perché propri sostenitori più volte durante la gara intonavano cori offensivi verso la terna arbitrale e l'istituzione calcistica. I medesimi indirizzavano numerosi sputi verso un assistente arbitrale senza raggiungerlo, unitamente a frasi offensive e minacciose”.