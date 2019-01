Serie C, Juve Stabia domina nel gir.C. Filippi: "Nostro mercato già chiuso"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Prosegue la marcia inarrestabile della Juve Stabia. Il direttore generale Clemente Filippi è raggiante dopo il poker rifilato alla Viterbese: "Grande vittoria, sembrava di giocare in casa - ha dichiarato ai microfoni di stabiachannel.it - i nostri tifosi sono accorsi in gran numero da Castellammare e ci hanno offerto un buon colpo d’occhio. Ce lo meritiamo, dato che la nostra è una squadra che sa soffrire. Questo non vuol dire fare la corsa sugli altri, ma pensare partita dopo partita. Sicuramente questa vittoria è per noi un vantaggio importante, così come lo è avere tanti giocatori a disposizione. Sono loro i principali artefici dei successi, anche se i meriti vanno a tutti, compreso a chi sta in panchina e sostiene i propri compagni in campo. Questo è un vero esempio di gruppo, che sta funzionando bene. Il mercato invernale? Per me si può già considerare chiuso".