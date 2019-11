Serie C, le designazioni arbitrali della 16^ giornata nel Girone C

La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali per la 16^ giornata di Serie C. Ecco le scelte per il Girone C:

Avellino-Rieti: Adalberto Fiero di Pistoia (Bonomo-Biffi)

Picerno-Sicula Leonzio: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia (De Chirico-Dell'Olio)

Bisceglie-Paganese: Marco Monaldi di Macerata (Gualtieri-Massimino)

Catania-Casertana: Davide Moriconi di Roma 2 (Salvalaglio-Vitali)

Cavese-Monopoli: Emanuele Feliciani di Teramo (Cubicciotti-Allocco)

Bari-Teramo: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Vettorel-Carrelli)

Ternana-Viterbese: Marco D'Ascanio di Ancona (Nasti-Piedipalumbo)

Reggina-Rende: Mario Cascone di Nocera Inferiore (D'Apice-Somma)

Vibonese-Catanzaro: Marco Ricci di Firenze (Pompei Poentini-Teodori)

Virtus Francavilla-Potenza: Daniele Rutella di Enna (Dicosta-Perrelli)