Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 12^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno domenica 17 marzo:

Catania vs Juve Stabia: Simone Sozza di Seregno (Saccenti-Trinchieri)

Casertana vs Viterbese: Davide Tremolada di Monza (Vettorel-Stringini)

Cavese vs Paganese: Giuseppe Repace di Perugia (Massara-Catucci)

Rieti vs Catanzaro: Paride De Angeli di Abbiategrasso (Maninetti-Tinello)

Sicula Leonzio vs Monopoli: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (De Angelis-Camilli)

Vibonese vs Rende: Cristian Cudini di Fermo (Pompei Poentini-Vitale)

Bisceglie vs Siracusa: Gino Garofalo di Torre del Greco (Carrelli-Martinelli)

Virtus Francavilla vs Trapani: Alberto Santoro di Messina (Younes-Polo-Grillo)