Serie C, playoff: vittorie con largo scarto di Arezzo e Imolese

Si sono concluse qualche istante fa le due partite in programma alle ore 18 nel calendario dei play-off di Serie C, che hanno portato in dote due risultati abbastanza importanti in ottica qualificazione e in vista della partita di ritorno. L'Arezzo ha disintegrato la Viterbese tra le mura amiche, grazie ad una doppietta di Brunori, così come una doppietta di Cappelluzzo è stata decisiva nel rovesciare le sorti della partita tra Monza e Imolese: la squadra allenata da Brocchi era andata avanti quasi subito, finendo però per essere rimontata e affossata sotto tre reti dall'Imolese.

Arezzo - Viterbese 3-0 (16' e 70' Brunori, 92' Benucci)

Monza - Imolese 1-3 (2' D'Errico (M), 4' Lanini (I), 75' e 83' Cappelluzzo (I))