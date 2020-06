Serie C, Playoff volontari: Feralpisalò pronto a partecipare. Obiettivo Serie B

In attesa di capire quale sarà la decisione del Consiglio Federale in merito alla struttura finale del campionato di Serie C la Feralpisalò ha già deciso: ai playoff i Leoni del Garda ci saranno. Come riporta il Corriere della Sera nella sua edizione dedicata a Brescia e dintorni si è attivato per approntare tutto ciò che serve per la ripresa del campionato nonostante il presidente Pasini, come praticamente tutti gli altri numeri uno della C, avessero chiesto a gran voce di chiudere la stagione anzitempo.

Si tornerà in campo e la Feralpisalò ha deciso di esserci, per continuare a coltivare il sogno Serie B che ha nel mirino da lungo tempo.