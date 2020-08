Serie C, Ravenna e Giana Erminio verso la riammissione fra i professionisti

Ravenna e Giana Erminio possono prepararsi per festeggiare la riammissione in Serie C dopo l'amara retrocessione ai play out. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com le due squadre sarebbero infatti le meglio classificate nella speciale graduatoria che tiene conto solamente delle retrocesse dalla C alla D. E con le mancate iscrizioni di Robur Siena e Sicula Leonzio, ormai solo da ufficializzare, sono le favorite per tornare fra i professionisti.