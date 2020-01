Serie C, recupero 20^ giornata: le designazioni arbitrali nel Girone C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 20^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C, che si disputeranno mercoledì 22 gennaio:

Bari-Sicula Leonzio: Filippo Giaccaglia di Jesi (Piedipalumbo-Nasti)

Bisceglie-Rende: Sajmir Kumara di Verona (Tomasello Andulajevic-De Pasquale)

Catania-Avellino: Daniele Paterna di Teramo (Basile-Di Giacinto)

Casertana-Potenza: Cristian Cudini di Fermo (Bruni-Laudato)

Paganese-Viterbese: Luigi Carella di Bari (Politi-Pintaudi)

Picerno-Cavese: Francesco Luciani di Roma 1 (Fontemurato-Salama)

Reggina-Virtus Francavilla: Valerio Maranesi di Ciampino (Meocci-Bocca)

Teramo-Catanzaro: Daniele Rutella di Enna (Vitali-Salvalaglio)

Ternana-Rieti: Daniele Virgilio di Trapani (Catani-Voytyuk)

Vibonese-Monopoli: Marco Monaldi di Macerata (Ceccon-Cataldo)